İnönü Stadı 2015 Yılı Sonuna Yıkılıyor

Malatya kent merkezinde kalan ve artık ihtiyacı karşılayamayacak duruma gelen Malatya İnönü Stadı yıkılacağı günü bekliyor.İnönü Stadı karşılığında yaptırılan yeni stadın yapımında sona doğru gelinirken, 2015 yılı içerisinde emektar stadın yıkımına başlanacağı kaydedildi.Adını Türk siyasi tarihine yazdırmış ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’den alan İnönü Stadı, yıkılmaya yüz tutmuş tribünleri ve artık şehir içinde kalmasından dolayı ihtiyaca cevap verecek durumda değil.Şehrin dışına yapılan 25 bin kapasiteli Malatya Arena Stadyumu’nun 2015 yılı içerisinde teslim edilmesinin ardından yıkımına hemen başlanacağı açıklanan İnönü Stadı’nın, arsa sahibi TOKİ tarafından nasıl değerlendirileceği ise şuan için bilinmiyor.1970 yılında yapılan ve Malatyaspor’un bir çok karşılaşmasına şahitlik eden İnönü Stadı, şampiyonluğa giden Yeni Malatyaspor’un PTT 1.Lig’e çıkması halinde ligin ilk yarısında oynanacak maçlara son kez ev sahipliği yapacak.LEFTER’İN İNÖNÜ STADI’NDA YAŞADIKLARIİnönü Stadı’nın yapımında emeği geçmiş ve şuan hayatta olmayan Malatyaspor’un kurucularından olan Mıh Osman lakaplı Osman Çağlı’nın İnönü Stadı ile ilgili anlattığı bir anekdot ise akıllardan silinmeyecek gibi.Olay şöyle anlatılır:Boluspor’un teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde Malatyaspor ile oynayacağı karşılaşma için Malatya’ya gelen efsane futbolcu Lefter, Malatya İnönü Stadı’nda antrenman yapmak ister ama görevliler tarafından içeriye alınmaz. Karganın bile çimlere basmasının, dönemin Gençlik ve Spor İl Müdürü rahmetli Osman Çağlı tarafından yasaklandığı stada Lefter, yaşadığı komik ve unutamayacağı bir anının ardından girmeyi başarır. Malatya’nın rahmetli Osman Amcası, "Ben stada herkesi almayın dedim. Lefter’i almayın demedim" sözüyle yıllar sonra gündeme gelecek bu hikayenin başkahramanı olmuştur.