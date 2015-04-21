Doğanşehir’e Spor Kompleksi Geliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir İlçesi, Erkenek Mahallesi’ne içerisinde sağlıklı yaşam için spor sahaları ve spor aletlerinin bulunduğu 7 bin 200 metrekarelik çocuk ve dinlenme parkı yapıyor.Yapılan açıklamada, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, ilçelerin görünümüne güzellik katmak, gençler ve çocuklar olmak üzere her yaştan vatandaşın fiziki ve ruhsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla ilçelere park projelerinin yapıldığı belirtildi. Bu kapsamda il çalışmaların Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi’nde başladığı bildirildi.Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak proje sayesinde Erkeneklilerin, dinlenme ve gezmenin yanı sıra birçok spor aktivitesini burada yapabilecekleri kaydedildi. Yaklaşık 7 bin 200 metrekarelik park içerisinde; 940 metrekarelik futbol sahası, 145 metrekarelik basketbol sahası, 150 metrekarelik voleybol sahaları ile 230 metrekarelik alanda spor kompleksi ve fıtnees alanı, çocuk oyun alanları, koşu yolları, 650 metrekarelik yeşil alan bulunduğu belirtildi.Ayrıca parkın bir bölümünde ise çok amaçlı kültür merkezi yapmak için yer ayrıldığı bildirildi.