Değerler Eğitimi Profesyonel Dillerden

Malatya’nın Hekimhan İlçesi Kurşunlu Yatılı Bölge Ortaokulunda değerler eğitimi semineri düzenlendi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Niyazi Mısri Vakfı ile yaptığı protokol çerçevesinde yapılan etkinlikte Kurşunlu Yatılı Bölge Ortaokulu Pansiyonunda kalan öğrenciler için ‘Değerlerimiz’ konusu anlatıldı. Okulun hatıra ormanına hatıra ağaçları dikildi.Okul yöneticilerinin, öğretmenlerinin, çalışanlarının ve bazı velilerin katıldığı program güzel ortamlara sahne oldu. Niyazi Mısri Vakfı adına konuşmacı olarak katılan eğitimci İsmail Gazioğulları, “Milli ve ahlaki değerlerimizle yoğrulan bir eğitim anlayışıyla ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ilerisine taşıyacağız” dedi.Sorularla ve cevaplarla yoğun bir program ortamının oluştuğu söyleşide öğrencilerin ve izleyicilerin memnuniyeti dikkat çekti. Okul Müdürü Mesut Ulutaş ise, milli ve ahlaki değerlere sahip çocukların oluşturduğu bir okul ortamında bulunmanın mutluluk verici olduğunu söyleyerek, Niyazi Mısri Vakfı’nın değerler eğitimi ile sunmuş oldukları katkının sevindirici olduğunu ve bundan sonraki süreçte de devam etmesini istediğini ifade etti.Ayrıca okul bahçesine Niyazi Mısri Vakfı üyelerince vakıf adına 20 adet fidan dikimi yapıldı ve “Niyazi Mısri Vakfı Korusu” ismi verilerek ölümsüzleştirildi.Ş.S-VSA-Y)