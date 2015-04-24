AK Parti Milletvekili Adayları, Organize Sanayi Bölgesi’ni Ziyaret Etti

AK Parti Malatya Milletvekili adayları Taha Özhan, Nurettin Yaşar ve Bülent Tüfenkçi 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan yatırımcılarla bir araya geldi. Sanayicilerle buluşan adayların gündeminde ekonomi vardı.Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tesisinde düzenlenen toplantısında söz alan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, “Biz AK Parti hükümetleri olarak iktidara geldikten sonra bazı teşvikler çıkararak, hibeler oluşturarak, istihdamın ve ihracatın önünü açmak adına bir çok girişimlerde bulunduk ve hayal edilemeyecek kadar büyük ölçekli ihracatlar yaptık. Bugün 160 milyar doların üzerine çıkmış bir ihracat rakamına ulaşmış bir ülkedeyiz. Dünyanın en büyük ekonomisine sahip 17 ülke arasındayız. Artık bu kulvarda yarışıyoruz. Siyasi anlamda da gündemi belirlenen bir ülke olmaktan çıkıp, gündem belirleyen bir ülke durumuna geldik” dedi.TÜFENKÇİ: “YAKALADIĞIMIZ İSTİKRAR VE BÜYÜMENİN KIYMETİNİ BİLECEĞİZ”AK Parti Malatya Milletvekili adayı Bülent Tüfenkçi ise, “Siyasi anlamda Türkiye’de hedeflenen ve ikinci yarı diyerek yola çıkılan bu dönemde, hedeflenen çok önemli hususlar var. Bu dönemde tamamen kalkınmaya yönelik olarak daha fazla istihdam ve üretim sağlayabilme var. Bunu gerçekleştirmek için ise gerek faizlerin düşürülmesi, gerekse bürokratik engellerin kaldırılması noktasındaki çalışmalar bu dönem öne çıkacak. Yakaladığımız istikrarının ve büyümenin kıymetini bilerek yola devam edeceğiz” diye konuştu.AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Nurettin Yaşar da, “Özal bir temel attı, önümüzü açtı, mevzuatı belirledi ve arkasından bir umutla sanayileşmeye girişildi. O yılları çok iyi hatırlıyorum, bedelsiz teşvikler verildi. Turgut Özal, milletin ticareti, ihracatı, uluslararası piyasayı öğrenmesini hedefledi. O dönemde gerçekleşme oranı en yüksek Organize Sanayi Bölgesi Malatya’ydı” diyerek, Özal’ın Türkiye’de sanayileşme hamlesini başlatan kişi olduğunu söyledi.Birinci Organize Sanayi Bölgesi ziyareti sırasında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili adayı Taha Özhan da, “Ekonomi konuları her zaman AK Parti’nin merkezinde olmuştur. İsmi Adalet ve Kalkınma olan bir partiden bahsediyorum. AK Parti ekonomiyi dramatik bir şekilde gündemine almak zorunda kaldı. Türkiye’nin geçen yüzyılda yaşadığı en ağır krizin, iflasın üzerinden geçerek geldi iktidara. 1997 yılındaki darbenin ve 2000 yılında gerçekleşen krizin ardından 65 milyarın üzerinde olan bankacılık sistemi çökertildi. Yaşananların ardından Allah bu ülkeye Ak Parti’yi nasip etti” diyerek, AK Parti iktidarı ile ekonomideki büyümenin her geçen gün artacağını söyledi.