AK Parti Milletvekili Adayları Başkan Çakır’ı Ziyaret Etti

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Malatya milletvekili adayları, İl Başkanı Hakan Kahtalı ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a nezaket ziyaretinde bulundular.Gerçekleşen ziyarete; AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adayı Öznur Çalık, Mustafa Şahin, Taha Özhan, Nurettin Yaşar ve Bülent Tüfenkçi ile parti teşkilatı katıldı.AK Parti heyeti adına bir konuşma yapan İl Başkanı Hakan Kahtalı, milletvekili adayları ile birlikte kurum ziyaretleri kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiklerini belirterek, yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkür etti. Kahtalı, “Belediyemiz her zaman için bizim ak yüzümüz oldu. Yaptığı çalışmalarla göğsümüzü kabartan büyük projelere imza attı. Huzurunuzda Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Malatya’nın çehresi değişti. Yapılan makro projeler, ilimize renk katıyor. Bizleri ağırlamasından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.Seçim çalışmalarının huzur içerisinde geçmesi temennisinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, milletvekili adaylarına başarılar diledi. Halkın iradesinin her şeyin üzerinde olduğunu belirten Başkan Çakır, “Seçimler Malatya’da bugüne kadar istikrarlı ve huzurlu geçti. Şu anda seçim çalışmaları seviyeli bir şekilde devam ediyor. Bu seçimlerin de huzur içerisinde geçmesi en büyük temennimiz. Halk, iradesini sandıkta gösterecek. Halkın iradesi her şeyin üzerindedir” dedi.Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın her noktasına daha kaliteli ve kalıcı hizmetler yapılması noktasında yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Çakır, seçilecek olan milletvekilleriyle omuz omuza vererek Malatya’ya hizmet edeceklerini söyledi.Çakır, “Her seçimden sonra yeni bir kalkınma döneminin başladığına şahit olduk. Mega projeler, Türkiye’yi dünya ülkeleriyle yarışır hale getiriyor. Bu seçim sonrasında da hem ekonomik alanda, hem de diğer alanlarda büyük projelerle Türkiye’nin kalkınmasının hızlanacağı kanaatindeyim. Halkımızın oy kullanması, sandığa gitmesi çok önemli. Bugüne kadar Malatya, Türkiye ortalamasının üzerinde bir katılım gösterdi. İnşallah yine hemşerilerimiz sandıklara giderek, iradesini yansıtacaklar. Bizler de yerel yönetim olarak seçilecek milletvekillerimizle omuz omuza vererek, Malatya’ya bir an önce daha büyük hizmetlerin gelmesi, büyük projelerin uygulanması için çalışacağız. Ben bütün milletvekili adaylarımıza başarılar diliyorum. Kendisi, ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.