Yunak’ta Öğrencilere Ödül Töreni

Konya’nın Yunak ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce organize edilen çeşitli dallardaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri törenle verildi.Yunak İMKB Yatılı Bölge Okulu toplantı salonunda düzenlenen törene, Yunak Kaymakamı Ahmet Altun, Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu, Konya Soroptimist Kulübü Başkanı Elife Kazancı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, resim, kompozisyon, satranç, masa tenisi ve kitap okuma yarışmalarında dereceye giren öğrenciler, çeyrek altın, tablet bilgisayar ve kitaplarla ödüllendirildi.Program, halk oyunları ve sinevizyon gösterisinin ardından sona erdi.