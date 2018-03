Tarihi Taş Köprü 24 Saat Canlı İzleniyor

Konya’nın Beyşehir ilçesinin simgesi olan tarihi Taşköprüsü kurulan şehir kamerası sayesinde 24 saat canlı olarak izlenmeye başlandı.Beyşehir Belediyesi, geceleri de ışıklandırılan tarihi Taşköprü ve önündeki BSA kanalının canlı olarak izlenebileceği şehir kamerası sistemi kurdurdu. Sistem sayesinde 24 saat süreyle izlenebilen canlı yayın hizmeti başladı.Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun yaptığı açıklamada, canlı yayın hizmetinin sadece ilçe merkezindeki tarihi Taşköprü mevkisini kapsamadığını belirterek, ilçenin bazı mahallelerinde de kurulan kamera sistemiyle bu yerleşim birimlerinin dünyanın her yerinden internet üzerinden izlenebileceğini söyledi.Beyşehir’e bağlı Damlapınar, Doğanbey, Huğlu, Karahisar, Kayabaşı, Üstünler ve Üzümlü Mahalleleri’ne günün her saatinde aktif olarak izlenebilecek canlı kamera sistemi erleştirildiğini belirten Özaltun, bu kameralar vasıtasıyla günün her saatinde Beyşehir Belediyesi’nin resmi web sayfasından belirlenen noktaların izlenebileceğini kaydetti.Başkan Özaltun, şu an için 8 farklı noktaya kurulan kameraların test aşamasında yayın yaptığını ve ileride diğer mahallelere de kurulacağını ifade ederek, “Şu an için 8 noktaya yerleştirilen kameralar test aşamasında, şehir dışında yaşayan hemşehrilerimiz belediyemiz resmi web sitesinden canlı olarak şehrimizi izleyebilecekler. 7/24 canlı yayın çalışmamız tüm mahallelerimizde uygulanmaya başlanacaktır. Mahalle meydanlarındaki canlı kameralarla bir nebze olsa da hasret gidermenizi sağlamaya çalıştık” dedi.7/24 canlı yayın servisi verecek olan kameralara Beyşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi www.beysehir.bel.tr’de yer alan canlı yayınlar bölümünden ulaşılabildiği belirtildi.