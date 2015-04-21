Selçuklu’da Başarılı Sporculara Ödül

Selçuklu Belediyesi Spor Kulübünün tekvando branşında başarılı sporcuları ödüllendirildi.Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonunda düzenlenen törene Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Sabri Çelik, Taner Çolak ve M. Ali Kolay, sporcu aileleri ile çok sayıda sporcu katıldı.Tekvando branşında ulusal ve uluslararası turnuvalarda derece elde eden sporcuların ödüllendirildiği, spor okullarında eğitim gören sporcuların başarı belgesi aldığı törene tekvando poomse milli takımının gösterisi damga vurdu. Tekvando poomse Milli Takımı Türk Yıldızları gösteri ekibi tarafından gerçekleştirilen gösteri izleyicilerden alkış topladı. Türkiye Tekvando Poomse Milli Takımı Teknik Kurul üyesi Nafiya Kılınç ve Milli Takım sporcularına gösterinin ardından Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Yöneticileri Sabri Çelik ve M. Ali Kolay tarafından plaket takdim edildi.Türkiye Tekvando Poomse Milli Takımı teknik kurulu üyesi Nafiya Kılınç, Konya’nın ve özellikle Selçuklu Belediyesi Spor Kulübünün tekvandoya verdiği önem ve elde ettiği başarılar nedeniyle kulüp yönetimine ayrıca tekvando antrenörü Ali Armağan’a teşekkür etti.Törende Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri, tekvando branşında katıldıkları turnuvalardan başarılı sonuçlarla dönen sporculara ve ailelerine ödüllerini takdim etti. Ayrıca Kış Spor Okulları Tekvando branşında eğitim gören ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan sporculara da Başarı Belgesi verildi.