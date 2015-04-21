NEÜ Minik Sanatçılar Çocuk Korosu Afyon’da Sahne Aldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Minik Sanatçılar Çocuk Korusu Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarının düzenlemiş olduğu Ulusal 23 Nisan Çocuk Korosu Şenliklerine katıldı.Ulusal 23 Nisan Çocuk Korosu Şenliğinde NEÜ Minik Sanatçılar Çocuk Korosu, ulusal eğitim müziği ve çocuk şarkıları dağarcığından eserlerle birlikte halk türkülerimizden eserleri de Orff çalgıları eşliğinde seslendirdi. 35 çocuk korosunun katıldığı şenlikte, Minik Sanatçılar Çocuk Korosu başarılı bir performans sergileyerek jüri üyeleri tarafından büyük beğeni kazandı.Necmettin Erbakan Üniversitesi Minik Sanatçılar Çocuk Korosu, 10 Ekim 2014 tarihinde kurulmuştu. 7-12 yaş grubu 55 çocuktan oluşan koro; 6 aydır haftada 2 saat olarak yürüttükleri çalışmaları, Doç. Dr. Sema Sevinç, Doç. Dr. Aynur Elhan Nayir, Yrd. Doç. Dr. Nurtuğ Barışeri Ahmethan ve Öğretim Görevlisi Dr. Vahide Bahar Yiğit yönetiminde sürdürüyor.