Meram’a Fonksiyonel Bir Tesis Daha

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Çarıklar Fatih Mahallesi’ne, içerisinde emekliler konağı, hanımlar lokali, düğün salonu ve muhtar ofisinin yer alacağı fonksiyonel bir tesis kazandırılacak.‘Yerinde Tespit Yerinde Çözüm’ sloganıyla mahallelerin öncelikli sorunlarını tespit ettiklerini ve bu doğrultuda öncelikli projeleri belirlediklerini kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Yaşanılabilir bir Meram için ilçemize değer katacak yatırımlarımız devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni belediye binamızın hemen yanında 6 bin 137 metrekarelik bir arsada projelendirdiğimiz sosyal tesis ve ticaret merkezinin ihalesini yapmıştık. İnşallah en kısa süre içerisinde bu tesisin temelini atacağız. Ayrıca fonksiyonel bir tesisi de şehir merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan Çarıklar Fatih Mahallemize kazandırıyoruz. Toplam 4 bin 86 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek tesisin inşaat alanı 800 metrekare. İçerisinde emekliler konağı, düğün salonu, hanımlar lokali ve muhtar ofisinin yer alacağı tesisle ilgili proje çalışmaları tamamlandı ve kısa bir süre içerisinde de ihalesini yapacağız. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.