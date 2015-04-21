Gödene Kütüphanesi Açılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 23 Nisan Perşembe günü Gödene Kütüphanesi’ni hizmete açıyor.Halkın beklentileri doğrultusunda farklı alanlarda hizmet üretmeye devam ettiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Gerek fiziki belediyecilik gerekse sosyal ve kültürel belediyecilik konusunda ilçemize yakışan hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Bir yandan imar ve kentsel dönüşüm çalışmalarımız sürerken diğer yandan Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz arazide yoğun bir şekilde fiziki hizmetlere devam etmektedirler. Kültürel ve sosyal belediyecilik alanında da önemli hizmetlere imza atıyoruz. Nisan ayı itibariyle başlattığımız açılış ve temel atma programlarımız devam ediyor. Küçük Kovanağzı Mahallesi Kapalı Pazar Yeri’nin temelini attık. 19 adet muhtar ofisi ile Bacıyan-ı Meram Kooperatifimizin açılışını gerçekleştirdik. 23 Nisan Perşembe günü de Gödene Mahallemizde TOKİ Konutları’nın bulunduğu alanda kütüphanenin açılışını gerçekleştireceğiz. Saat 12.30’daki bu açılıştan sonra Konya’mızda önemli bir gelenek olan şivlilik etkinliği düzenleyeceğiz. Açılış programı ve şivlilik ikramımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” dedi.