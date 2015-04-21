Cihanbeyli’de Mahallere Park Yapılıyor

Konya’nın Cihanbeyli İlçe Belediyesi ve Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile ilçeye bağlı mahallelere çocuk parkı ve yeşil alan çalışmalarına başlandı.Cihanbeyli’nin mahalleleri ve ilçe merkezine yapılacak olan çocuk parkı ve yeşil alan çalışmalarına Çimen ve Mutlukonak mahallelerinde başlandı.Büyükşehir Yasasıyla birlikte belediye bünyesine katılan mahallelere de aynı titizlikle hizmet götürme gayretinde olduklarını ifade eden Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, “Büyükşehir Yasasıyla birlikte belediyeye bağlanan mahallelere hizmet götürme gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda çocuk parkı olmayan mahallelerimizde Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çocuk oyun alanlarının yapımına başlanmıştır. İlçemize hizmetlerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tahir Akyürek’e Teşekkür ediyorum” dedi.Çalışmaları yerinde inceleyen Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, mahalleli çocuklar ile sohbet ederek hediye dağıttı.Çocuklar Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek’e ve Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale’ye teşekkür etti.