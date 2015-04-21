Büyükşehir’den İlçelere Yatırımmlar Sürüyor

Yeni Büyükşehir Yasası’nın ardından tüm ilçelerde yatırım ve hizmet dönemini başlatan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Akşehir’deki KOMEK merkezinin açılışını yaparak Şehir Konağı’nın temelini attı.KOMEK açılışında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Konya genelinde taşra ilçelerinde KOMEK’e en fazla rağbet edilen ilçenin Akşehir olduğunu belirterek, kursların meslek edindirmede ve insanlara vasıf kazandırmada çok önem arz ettiğini söyledi. Akkaya, Büyükşehir Belediyesi’nin Akşehir’e yaptığı ve yapacağı hizmetlerden dolayı Başkan Akyürek’e teşekkür etti.Konya’nın merkez dışındaki en büyük meslek edindirme kursunu Akşehir’e kazandırdıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, KOMEK’in Konya’nın en büyük ailesi ve halk üniversitesi olduğunu söyledi. KOMEK’in Konya’daki toplam kursiyer sayısının 265 bin 454 olduğunu vurgulayan Başkan Akyürek, kurs merkezinin Akşehir için hayırlı olmasını diledi.Konuşmaların ardından kurdele kesilerek KOMEK Akşehir Kurs Merkezi’nin açılışı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve beraberindekilerle birlikte kurs merkezini inceleyerek “Kadına Şiddete Hayır Huzurlu Aileye Evet” adlı fotoğraf ve afiş sergisini gezdi.AKŞEHİR MECLİSİ YAPILDIKonya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, daha sonra Akşehir Kültür Merkezi’nde meclis üyeleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Programa AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Haşmet Okur, Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürü İsmail Selim Uzbaş, Genel Sekreter Yardımcıları Abdülmelik Ötegen, Ercan Uslu ve daire başkanları katıldı.Konya’nın son 10 yılda adeta çağ atladığını, Yeni Büyükşehir Yasası ile şehrin tamamında standart gelişimi sağlamak istediklerini kaydeden Başkan Akyürek, “Yeni yasa çerçevesinde Konya’nın tamamında bu yapılanmayı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şu anda 108 bölgede itfaiye teşkilatımız kurulmuş durumda. 38 alt merkez olarak KOSKİ yapılanmamızı oluşturduk. Fen İşleri, Toplu Ulaşım, Tarımsal Hizmetler, Çevre daire başkanlıklarımız ve diğerleri Büyükşehir adına çalışıyor konumda. 1 yıl önce geldiğimizde Konya’da mahalleye dönüşen 174 beldenin tamamında su ve kanalizasyon çalışması 2016 sonuna kadar tamamlanacak demiştik. Şu ana kadar 50 beldede çalışma tamamlandı ya da devam ediyor. 2016 sonuna kadar hiçbir mahallemiz kalmayacak ki su problemi çözülmemiş olsun. Ayrıca yeni mahalle olan 584 köyümüzün tamamında da su konusu ele alınmış olacak. Şu ana kadar 230 yerleşim yerinde kuyu açma ya da depo yapma çalışması yapıldı. KOSKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından 150 milyon liralık harcama yapıldı. Beldelerimizin 50 tanesinde kanal yatırımı belli bir noktaya geldi. Girilmeyen mahallelerimize bu yıl içinde girilmiş olacak” dedi.Tüm ilçelerde yapılanmanın tamamlandığını, artık yatırım yağmuru başlayacağını kaydeden Başkan Akyürek, “Akşehir’de 100 kilometreden fazla yol yapımı ve bakımı yapılacak. Hanımlar Lokali inşaatı başlıyor. İplikçi Camii restorasyonu başladı, 2 caminin daha başlayacak. Mahmut Hayrani bölgesi ve diğer bölgelerde de ilçe belediyemizle özel çalışma yapacağız. Bilim Merkezi’nin bir alt birimini oluşturan planetaryum konusunda yer tespit çalışmamız başladı. Ana cadde tanziminde büyük bir alan ilçe belediyemizle birlikte ele alındı” diye konuştu.Programda muhtarların ve meclis üyelerinin sorularını yanıtlayan Başkan Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile birlikte Gönüllü İtfaiyecilerin sertifikalarını ve kartlarını teslim ettikten sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak Şehir Konağı’nın temel atma törenine geçti.ŞEHİR KONAĞI’NIN TEMELİ ATILDIİlk temeli Akşehir’de attıklarını, 31 ilçeyi de bu tesislerle buluşturacaklarını belirten Başkan Akyürek, gençlerin ve kadınların istifade edeceği sosyal ve kültürel mekanların gelecek açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu da 29 Ekim’de tamamlanacak olan Şehir Konağı’nın hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.Konuşmaların ardından Şehir Konağı’nın temeli dualar eşliğinde atıldı.