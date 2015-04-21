Beyşehir’de Mahalle Sakinlerine Yönelik Huzur Toplantısı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, emniyet müdürlüğü tarafından Yeni Mahalle sakinlerine yönelik huzur toplantısı düzenlendi.Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından toplum destekli polis projesi çerçevesinde, nüfusu itibariyle ilçenin en kalabalık mahallesi olan Yeni Mahalle’de yaşayan mahalle sakinlerine yönelik olarak Cumhuriyet İlkokulu konferans salonunda huzur toplantısı gerçekleştirildi. İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Sefa Mercan, emniyetin çeşitli birimlerinde görev yapan polis amirleriyle beraber katıldığı toplantıda, mahalle sakinlerini özellikle son dönemde artan hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Toplantıda, yerleşimin genel asayiş durumu, trafik sorunları, telefon dolandırıcılığı olaylarına karşı vatandaşları bilgilendiren Mercan, yöneltilen sorulara da cevaplar verdi.Toplantıda, Yeni Mahalle’nin 2014 yılı olay istatistikleri hakkında da bilgi veren Mercan, geride kalan yılda mahallede 354 asayişe mütevellit olay meydana geldiğini, bunların 26’sının ise mal varlığına karşı denilen hırsızlık ve dolandırıcılık olayları olduğunu belirtti. Mercan, Yeni Mahalle’de geçen yıl 19’u hırsızlık, 7 dolandırıcılık olayı yaşandığını belirterek, mahalle sakinlerini uyardı.Yeni Mahalle’nin kalabalık nüfusu ve zengin bir muhit gözüyle bakılması sebebiyle son yıllarda hırsızların mesai yapmaya çalıştığı gözde bir yerleşim haline geldiğini aktaran Mercan, mahalle sakinlerinin hırsızlık olaylarına karşı bu yüzden daha dikkatli ve tedbirli olmasını istedi. Hırsızlık olaylarına karşı alınacak tedbir ve güvenlik önlemleri konusunda da katılımcılara bilgiler veren Mercan, telefon dolandırıcılarına karşı da vatandaşları dikkatli olması konusunda uyardı, şüphelendikleri kişileri kim olursa olsun mutlaka polisin 155 numaralı ücretsiz ihbar hattına bildirmesini istedi. Mercan, konuşmasında, hırsızların günümüzde gelişen teknolojiye paralel olarak mesai yaparken sürekli taktik geliştirdiklerini, parmak izi önlemine karşı çorap ve eldivenlerle bu işi yapmaya başladıklarını söyledi. Bu sebeple günümüzde giderek ucuzlamaya başlayan kamera sistemlerinin önemine dikkat çeken Mercan, kameralar yerleştirilirken pikseli yüksek olanların tercih edilmesi gerektiğini vurguladı. Mercan, bu tür toplantıların diğer mahallelerde de belirli bir program dahilinde devam edeceğini kaydetti.