Başkan Özgüven Yürütülen Çalışmaları İnceledi

Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve Meclis Üyeleri, ilçede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri sahada yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özgüven, Belediye Meclis Üyelerine devam etmekte olan çalışmalar ve proje aşamasındaki çalışma alanlarında gerçekleştirilen incelemelerde çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ereğli Belediyesi olarak kent kimliğini ön planda tuttuklarını ve hizmet stratejisini bu plan dahilinde hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Özgüven, şehir merkezi dışındaki mahallelerin canlandırılması için çalıştıklarını söyledi. Bu mahallelerde özellikle sosyal donatıların yer alacağı projeleri hayata geçireceklerini ifade eden Başkan Özgüven, Ereğli’nin geçmiş dönemlerde bölge bölge değerlendirilip hizmet üretildiğini, bu dönemde ise Ereğli’yi bir bütün olarak değerlendirdiklerini ve hizmet ağını bu düşünce ile Ereğli geneline yayacaklarını belirtti.