AK Partili Vekil Adayları Akören’de

AK Parti Konya Milletvekili Adayları Leyla Şahin Usta, Rüveyde Gülseren Işık ve Hacı Ahmet Özdemir, Akören Belediye Başkanı Ekrem Tulukçu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak ilçedeki vatandaşlarla bir araya geldi.AK Parti Milletvekili Adaylarına AK Parti Konya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, AK Parti Akören İlçe Başkanı Hakkı Ertuğ, İlçe Kadın Kolları Başkanı Müzeyyen Çetinkaya ve partililer eşlik etti. Heyet, ilk olarak AK Parti Akören İlçe Başkanlığı’nda bir araya gelerek istişarede bulunduktan sonra Belediye Başkanlığı’na geçerek AK Parti’ye geçen Akören Belediye Başkanı Ekrem Tulukçu’yu ziyaret etti. Milletvekili adayları ziyaretin ardından esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek 7 Haziran genel seçimleri için destek istedi."TÜM KADINLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA VARIM"Daha sonra Milletvekili Adayları Leyla Şahin Usta ve Rüveyde Gülseren Işık, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’nın düzenlediği Akören Ali Aşık Çok Programlı Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Kutlu Doğum programına katıldı. Burada Akörenli kadınlara seslenen Milletvekili Adayı Leyla Şahin Usta, Peygamber Efendimiz’in örnek bir insan olduğunu söyleyerek, “Bu günlerde yoğun bir çalışma temposunun içerisindeyiz. Bu tempo içerisinde sizlerden isteğimiz dualarınız ve destekleriniz. Ben tüm kadınlarımız için çalışmaya varım. Çalışabilmemiz için sizlerin de çalışması lazım. Tembellik, rehavet olmadan daha çok çalışmalı ve daha iyisini yapabilmek için herkes elinden geleni ortaya koymalı diye düşünüyorum” dedi.Milletvekili Adayı Rüveyde Gülseren Işık ise, “Peygamber Efendimiz’in yaşadığı döneme Saadet Asrı diyoruz. Çünkü saadeti ve huzuru bize öğreten bir asır ve aslında tüm insanlara onun yaşadığı devirden anlatabileceğimiz çok güzel mesajlar var. Bu mesajı iletme konusunda da Türkiye’ye ve Türk insanına büyük görevler düşüyor. Biz bunu kendi içimizde yaşayacağız, Türkiye’de bunu yaşayacağız ve bu mesajı diğer insanlara da aktarma gibi bir görevimiz ve sorumluluğumuz var. Bu görevi ve sorumluluğu da Türkiye’de şimdiye kadar Cumhuriyet döneminden beri idrak edebilen ve bunun için çaba sarf eden parti AK Parti’dir. Başbakanımız da bütün dünyada bilinen, saygı duyulan bir insan ve bu mesajın iletilmesinde de gerçekten çaba harcayan birisi” diye konuştu.