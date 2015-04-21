AK Parti Konya’da seçim çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, seçim çalışmaları kapsamında Karatay Belediyesi’nin ağaç dikme programına katıldı, bazı esnaf odalarını ziyaret etti.AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı Ağaçlandırma Sahası’nda gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Edip Emre Görgülügil, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, partililer, anaokulu öğrencileri ve vatandaşlar katıldı."AK PARTİ İNSANIN YEŞERMESİ, REFAHI, HUZURU VE MUTLULUĞU İÇİN VARDIR"Programda konuşan AK Parti Konya Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, “AK Parti, insanın yeşermesi, refahı, huzuru, mutluluğu için vardır. AK Parti, insanı temel alan bir anlayış için var. İnsanın, yüce Yaradan’ın gayesi doğrultusunda yaşamını, dünya ve ahiretini mamur etmek için var. AK Parti, doğanın dengesi için var. Bu faaliyet AK Parti’nin insan yanında doğanın, tabiatın varlığı, geçmişten alınan mirasın çocuklarımıza, gençlere doğru dengesinin bozulmadan yıllar boyu, kıyamete kadar yaşanabilir bir ortamın temini için çalışıyor. Bunun için var, bunun için buradayız. Biz nerede isek mütemadiyen bir insan için oradayız, tabiat için oradayız, üretim, refah, huzur, mutluluk için oradayız” dedi.Hükümetin ağaç dikimine yaptığı katkıları belirten Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ise, “Hazineden arsayı alıyorsunuz, ağacı temin ediyorsunuz ve ağacı dikiyorsunuz. Hepsi bu kadar. 10-11 yıllık bu süreçte 3 milyon 250 bin metrekarelik alanda yaklaşık 100 bin ağaç dikmişiz” diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu. Milletvekili Adayı Ziya Altunyaldız, anaokulu öğrencileriyle birlikte fidan dikip onlarla yakından ilgilendi. Milletvekili Adayı Altunyaldız, ağaç dikme programının ardından Minibüsçüler, Berberler ve Pazarcılar Odası’nı ziyaret ederek esnafların sıkıntılarını dinledi.