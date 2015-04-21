Sporcu Andı Fuarı Taçlandıracak

Kocaeli Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nda farklı spor dallarından çocuklar sporcu andını okuyacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali kapsamında 4.’sünü gerçekleştirdiği Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı, “Sporcu Andı” ile ilginç görüntülere sahne olacak. Birçok spor branşında çocuk sporcuların katılımı ile muhteşem bir sahne gösterisi sergilenecek. Gösterinin finalinde oluşan büyük bir koro ile “Sporcu Andı” okunacak.Türkiye’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nın bu seneki ana teması “Spor ve Sağlıklı Yaşam” olarak belirlendi. Bu doğrultuda fuarda birbirinden çarpıcı etkinlikler yer alırken birçok spor branşından sporcunun okuyacağı “Sporcu Andı” da fuarın temasına anlam katacak.23 Nisan Günü gerçekleştirilecek Sporcu Andı için sporcu çocuklar kendi branşlarına ait formalarını giyecek. Çocuklar yaptıkları spor branşına ait figürleri sergileyecek. Basketbolcular basket topunu sektirecek, eskrim sporcuları kılıç hareketleri yapacak, dağcılar sahne üzerinden halatlarla inecek, patenciler sahnenin yanındaki platformlardan kayacak.Birçok spor hareketlerinin sergileneceği gösteriler çok sayıda sürprizi de içinde barındıracak. Renkli gösterinin ardından büyük bir coşku ile tek bir ağızdan Sporcu Andı okunacak.