Sakatlanan Selçuk Eker, Üçüncü Oldu

Azerbaycan’da düzenlenen İpek Yolu Boks Turnuvası’nda mücadele eden Kağıtspor’un milli boksörü Selçuk Eker sakatlanarak üçüncü oldu.Azerbaycan’da bu yıl ilk kez düzenlenen İpek Yolu Boks Turnuvası 14-20 Nisan tarihleri arasında Bakü’de yapıldı. Büyük Erkekler Milli Takımında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un başarılı milli boksörü Selçuk Eker’de yer aldı. Kardeş Ülke Azerbaycan’da Türkiye’yi Selçuk Eker’in yanı sıra 49 kiloda Tolgahan Öztürk, 52 kiloda Muhammet Ünlü, 60 kiloda Yasin Yılmaz, 64 kiloda Adem Furkan Avcı, 69 kiloda Önder Şipal, 81 kiloda Cem Karlıdağ ve 91 kiloda Seyda Keser temsil etti. 56 kiloda ringe çıkan Selçuk Eker dokuz ülkeden gelen boksörlerden Bulgar rakibiyle ilk maçına çıktı.İlk maçında Bulgar rakibi karşısında yüksek performans çizen Selçuk Eker, rakibini yenerek finale kaldı. Eker, Bulgar rakibi karşısında anlına aldığı darbe nedeniyle müsabakanın ardından doktor tarafından final maçına çıkamaz raporu aldı. 56 kiloda finalist gözüyle bakılan Selçuk Eker, final karşılaşmasına çıkamayınca müsabakanın ardından üçüncülük madalyasını aldı. Selçuk Eker ile birlikte ülkemizi temsil eden Milli boksörlerden 69 kiloda Önder Şipal, 91 kiloda Seyda Keser ve 81 kiloda Cem Karlıdağ gümüş madalya kazanırken, 52 kiloda Muhammet Ünlü bronz madalyayı almayı başardı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü Boks antrenörlerinden Ali Çelikiz,"Bu turnuva haziran ayında Bakü’de düzenlenecek Avrupa Oyunları’nın provası niteliğinde olduğu için ayrı bir önem taşıyordu. Selçuk en formada olan sporcumuzda altına madalya alacağına inanıyorduk. Ancak anlına aldığı darbeden dolayı sakatlandı. Kısa zamanda iyileşerek dönmesini bekliyoruz dedi.