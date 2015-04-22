Merhum Boksörler, Turnuvayla Anıldı

Merhum boksörler Erim Denizer ve Yusuf Acar adına İzmit Atatürk Spor salonunda yapılan boks turnuvasının bu yıl dördüncüsü düzenlendi.Kocaeli’de boks sporuna uzun yıllar hizmet eden ve tesadüf eseri trafik kazaları sonucu hayatlarını kaybeden Erim Denizer ve Yusuf Acar adına İzmit Atatürk Spor salonunda yapılan boks turnuvasının bu yıl dördüncüsü düzenlendi. Minik sporcularının mücadele ettiği turnuvaya, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un yanı sıra, Fenerbahçe, Sakarya, Bursa ve Yalovalı boksörler katıldı. 75 Boksörün katıldığı turnuva hayli renkli görüntülerin yaşanmasına sahne oldu.Müsabakalara 32 boksörle katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un minik boksörleri 32 sıkletten 19’unda birinci,13 müsabakada ise ikinci olarak turnuvanın genel klasmanda en iyi takımı oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’u Fenerbahçe Spor Kulübü ile Sakarya, Bursa ve Yalova illerinden gelen boksörler takip etti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Boks antrenörlerinden Cihan Başaran, turnuvada elde edilen başarıdan dolayı minik boksörleri tebrik ederek, alt yapıda boks sporunda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un büyük bir potansiyeli olduğunu ve bu potansiyeli de başarılı bir şekilde sürdürdüklerini belirtti.