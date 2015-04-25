Körfezliler Sağlıklı Yaşam İçin Yürüdü

Körfez Belediyesi tarafından düzenlenen "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü", Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımlarıyla Tütünçiftlik sahilinde gerçekleştirildi.Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik sahilinde sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da katıldığı yürüyüşe Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ile birlikte çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi. Yapılan ısınma hareketlerinden sonra hep birlikte yürüyüşe geçen Körfezliler Tütünçiftlik sahili ve Derince sahilini birleştiren kordonda yürüyüşlerini gerçekleştirdi. Uzun bir yürüyüşün ardından bitiş noktasına gelen vatandaşlar yorgunluklarını kamelyalar ve ağaçların altında dinlenerek yürüyüşlerini attı.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmasında, sağlıklı yaşamın yürüyüş yaparak olacağını söyledi. Başkan Karaosmanoğlu, “Kocaeli ve Körfezin güzel insanları, her şeyin en güzeline ve en kalitelisine layıktır. Yürüyüş en kolay ve en güzel yapılabilecek bir spor dalıdır. Bizde bunları göz önüne alarak sizlerle sık sık bir araya gelmeye özen gösteriyoruz” dedi.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Gerçekleştirdiğimiz yürüyüşlerimizi düzenli bir şekilde siz değerli halkımızla birlikte yapıyoruz. Sağlığımızın korunması ve geliştirilmesi için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı son derece önemli bir anahtardır. Hep birlikte sağlıklı Körfez, sağlıklı yaşam için çalışacağız” ifadelerini kullandı.