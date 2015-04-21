Körfez Belediye Başkanı Baran Mahalle Gezilerini Sürdürüyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle gezilerinin yanı sıra hasta ve yaşlı vatandaşları ziyaret etti.Mahalle gezilerini devam ettiren Başkan Baran, Esentepe mahallesinde iş yerlerini ziyaret etti. Programlar çerçevesinde Esentepe Mahallesine geçen Başkan Baran, Esentepe mahallesinde bulunan esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek hayırlı işler bol kazançlar diledi. Esnafın halini ve hatırını sorarak mahalleyi adım adım dolaşan Başkan Baran’a mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi. Esnaf ve bölge sakinleriyle çay içip sohbet eden Başkan Baran halkın istek ve taleplerini de dinledi. Gerekli talimatları bizzat yerinde vererek çözüme kavuşturan Başkan Baran, “Endişeniz olmasın, ilçemizde yapılan yatırımlarımız ve hizmetlerimiz artarak devam edecek. Her zaman olduğu gibi siz değerli halkımızın yanında oluyoruz” dedi.Esnaf ziyaretinin ardından Başkan Baran, mahallede bulunan hasta ve yaşlıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.