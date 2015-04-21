Kartepe Belediyesi Çocuk Oyun Grubu Ve Pota Alacak

Kartepe Belediyesi’nin çocuk oyun grubu ve basketbol potası alım işi ile ilgili ihale sonlandırıldı.Kartepe Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, çocuk oyun grubu ve basketbol potası alınması işi ile ilgili ihalesi açık ihale usulü ile gerçekleşti. Belediye toplantı salonunda yapılan ihaleye iki istekli firma teklif verdi. İhaleye katılan isteklilerden alınan teklifler sonrasında, verilen teklif ile yaklaşık maliyet açıklanarak ayrıntılı olarak incelenmesi için ihale komisyon başkanı tarafından 1. oturum sonlandırıldı. İhaleye ilişkin kararın daha sonra açıklanması bekleniyor.