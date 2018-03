Gebze, Eskihisar’da bulunan Osman Hamdi Bey Müzesi’nde resim sergisi açıldı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülen ve her gün ziyarete açık olan Osman Hamdi Bey Müzesi’nde Karma Resim Sergisi açıldı. On altı amatör sanatçı tarafından yapılan resim çalışmaları Osman Hamdi Bey Müzesi sanat galerisinde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.Karma Resim Sergi’sinde Gülfen Erem, Nermin Armağan, Nermin Harmanlı Oran, Nurgül Demirkan, Perihan Alp, Ayşe Yaman, Ayşe Doğru, Ayşen Çamkeser, Ebru Özdinçer, Gülsert, Serpil Öner, Sevim Kaçmaz, Sevgi Özbek, Sultan And, Sevim Gökkaya, Şadan Gücük tarafından yapılan 70 eser sergileniyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı olan Osman Hamdi Bey Müzesi sanat galerisinde yer alan resim sergisi 6 Mayıs’a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.Osman Hamdi Bey Müzesi’nde yer alan resim galerisinde sergilenen resimler yağlı ve kuru boya tablolardan oluşmakta. Resimleri sergilenen sanatçıların çoğu ise ev hanımı.