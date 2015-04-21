Kapanca Sokak’ta Çalışmalar Başladı

İzmit Belediyesi’nin büyük önem verdiği Tarih Koridoru Projesi’nin en önemli ayağını oluşturan Kapanca Sokak’ta cephe iyileştirme çalışmaları başladı.Belediyenin Etüt Proje Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Kapanca Sokak’ta toplam 7 binanın cephe iyileştirmesi için geçtiğimiz günlerde ihale yapılmıştı. Yaklaşık 390 bin lirayı bulan ihaleyi kazanan firma bölgede çalışmalara başladı.Tarih Koridoru Projesinin 2. etabını oluşturan Kapanca Sokak’ta yapılacak çalışma öncesi Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştı. 2 etap halinde uygulaması yapılacak olan projenin 1. etabı kapsamında sokakta bulunan tescilsiz betonarme yapıların cephe düzenlemelerini kapsayan çalışmaların Eylül ayına kadar tamamlanacağı öğrenildi. Toplamda 7 binadaki çalışma ile tescilli yapılara uygun, sokak dokusunun korunduğu iyileştirmeler yapılacağı bildirildi. Hane sakinleriyle ortaklaşa yürütülen Kapanca Sokak’taki çalışmanın bölgeye ayrı bir güzellik katacağı kaydedildi.