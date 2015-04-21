Kağıtsporlu Satranççılar Madalyaları Topladı

Kağıtsporlu başarılı satranççılar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası’nda madalyaları topladı.Kocaeli Barosu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 18-19 Nisan tarihleri arasında Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası’nda, Kocaelili satranççılar büyük ilgi gösterdi. 681 sporcunun yarıştığı şampiyona 7. turun ardından sona erdi.İsviçre Sistemi 7 Tur oynanan turnuvada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü satrançcıları 19 derece kazandı. 7 Yaş Kızlarda Zeynep Yılmaz birinci olurken, 8 Yaş Genel müsabakasında Emir Alaettin Efe ikinci oldu. 8 Yaş Kızlar kategorisinde Elif Sarıca birinci, Nariz Naz Akansu dördüncü oldu.9-10 Yaş Kızlar kategorisinde Zeynep Çiftçi ikinci, Nehir Ilgın Kartal ise altıncı oldu. 9 Yaş Genel klasman yarışmalarında Yiğit Alp Özkurt altıncı olurken, 11-12 Yaş Genel müsabakalarında Ömer Göllü birinci, Yusuf Abay altıncı oldu.Öte yandan 11-12 Yaş Kızlar kategorisinde Işılay Yıldız ikinci olurken, Ecem Kılıç üçüncü, Sıla Tuncel altıncı, Simay Tokcan yedinci, Ezgi Değirmenci sekizinci oldu. 13-14 Yaş Genel kategorisinde Servet Hakan Altay üçüncü, Ceren Sıla Atik dördüncü, Muhammet Emin Çiftçi beşinci, Ensar Yağız Gönenç sekizinci oldu. 13-14 Yaş Kızlar kategorisinde Ceren Sıla Atik ise ikinci oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara düzenlenen tören madalya ve kupaları verildi.