Kadın Meclisi’nen Kutlu Doğum Etkinliği

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kutlu Doğum Haftası nedeniyle Yeni Cuma Camiinde bir etkinlik düzenledi.Bu yıl üçüncü kez düzenlenen kutlu doğum etkinliğinde kadınlar, Yeni Cuma Camii’nin tarihi atmosferinde Nurhan Özyurt hocanın anlatımıyla Hz. Muhammed (S.A.V.)’i daha yakından tanıma imkanı buldular. Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle zenginleşen programdan kadınlar, huzurlu bir şekilde camiden ayrılmanın mutluluğunu yaşadılar. Anma etkinliği çıkışında kadınlara gülsuyu ve lokum keseleri verildi.