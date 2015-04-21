İlk Asansörlü Otopark İzmit’e Yapılacak

İzmit Belediyesi, Kocaeli’nin ilk asansörlü otoparkı yapımı için ihale düzenledi.Karabaş mahallesi Hafız Selim Efendi sokakta yaptırılacak olan asansörlü (liftli) otoparkın ihalesi yapıldı. Fen İşleri Müdürlüğü’nde gerçekleşen ihaleye 6 firma katıldı. Yaklaşık maliyeti 273 bin TL olan asansörlü otopark ihalesine katılan Şanmak firması 228 bin 420 TL, Otomatik firması 229 bin TL, Politeknik firması 268 bin TL, Ayef firması 344 bin TL, Uğur-Tem firması 249 bin 300 TL ve Gersut firması da 440 bin TL teklif de bulundu. İhale komisyonu teklifleri değerlendirip önümüzdeki günlerde işi alan firmayı belirleyecek. İhaleyi kazanacak firmanın 120 gün içinde işi bitirmesi gerekiyor.Karabaş Mahallesi Hafız Selim Efendi Sokak’ta halen açık otopark alanı olarak kullanılan yere yapılacak asansörlü otoparkın kapasitesinin 42 araçlık olduğu ve böyle bir sistemin Kocaeli’de ilk kez uygulanacağı öğrenildi. İzmit Belediyesi bu tür projelerle kentteki otopark sorununa çözüm bulmaya çalışıyor.