Hocalı Şehitler Anıtı Açılıyor

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın girişimleri sonucunda Yenişehir mahallesinde yaptırılan Hocalı Şehitler Anıtı için 22 Nisan Çarşamba günü saat 14.00 de açılış töreni düzenlenecek.Ermenilerin Şubat 1992 yılında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında gerçekleştirdikleri katliamın unutulmaması için Başkan Doğan’ın talimatıyla İzmit Kaymakamlığı karşısına Hocalı Şehitleri Anıtı yaptırılmıştı. Projesi İzmit Belediyesi tarafından hazırlanan yaklaşık 2,5 metre yüksekliğindeki anıtta Azerbaycan ve Türkiye’nin kardeşliğini temsil eden bayrak simgeleri kullanılırken, gökyüzüne doğru yükselen sütunların da şehitliği temsil ettiği kaydedildi.Anıtın açılışının ardından Cephanelik bölgesinde oluşturulan İlham Aliyev Hatıra Ormanı’na fidan dikimi de gerçekleştirilecek.