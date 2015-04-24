Hastaya Giden Ambulans Dakikalarca Bekledi

Karamürsel’de özellikle ara sokaklarda bilinçsiz şekilde park edilen araçlar yüzünden hem sürücüler hem de ambulans ve itfaiye ekipleri zorluk yaşıyor.Karamürsel’de postane caddesi üzerinde yapılan hatalı parklar nedeniyle acil bir hastaya gitmek için yola çıkan ambulans dakikalarca bekledi. Bilinçsiz sürücüler tarafından ara sokaklara dahi park edilen araçlar, olası bir acil durumda müdahaleyi geciktiriyor. Karamürsel’de geçtiğimiz günlerde yine acil bir hastaya müdahale için yola çıkan ambulans cadde üzerine park edilmesi yasak olduğu halde, sürücülerin park ettiği araçlar yüzünden yolun açılması için dakikalarca bekledi. Vatandaşlar, artan araç trafiğine karşı özellikle cadde ve sokaklarda yapılan uygunsuz parklarla ilgili yetkililerden çözüm bekliyor.