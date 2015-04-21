Gesmek’te Çocuk Gelişimi Eğitimleri

Gebze Belediyesi Güzel Sanatlar Meslek Edindirme Kursları’nda Gebzelilere, çocuk gelişimi dalında eğitimler veriliyor.Gebze Belediyesi’nin önemli eğitim hizmetlerinden olan Güzel Sanatlar ve Meslek Edindirme Kursları (GESMEK)’i tercih eden 7’den 70’e Gebzeliler, seçtikleri belli branşlarda kendilerini geliştirerek beceri kazanıyorlar. GESMEK çatısı altında açılan ve özellikle hanımların tercih ettiği çocuk gelişimi branşına katılan Gebzeliler; çocuklar hakkında beslenme, sağlık ve kişisel gelişimlerinin doğru bir şekilde gelişmesi hakkında gerekli deneyimi kazanıyor.GESMEK çocuk gelişimi kursiyerleri başlıca; çocuğunun temel gereksinimlerini karşılamak, animasyon etkinlikleri düzenlemek, çocuk etkinlikleri planlamak ve uygulamak, kostüm ve aksesuarlarını uygulamak, drama çalışmalarını planlamak, drama çalışmalarını hazırlamak, eğitici oyuncak yapmak, fen ve doğa etkinliklerini hazırlamak, kukla yapmak, müzik albümü hazırlamak, müzik etkinlikleri hazırlamak, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları için etkinlikler hazırlamak, oyun albümü hazırlamak, oyun etkinliğini planlamak, serbest zaman etkinliklerini hazırlamak, Türkçe dil etkinliklerini hazırlamak konu dallarında usta eğitmenleri gözetiminde kendilerini geliştiriyor.Çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğretim programlarının gelişmeye bağlı olarak esnek ve sürekli güncellemeye uygun bir yapıda tasarlandığı belirten GESMEK yetkilileri, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslar arası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler kazandıracak eğitim ve öğretime olanak sunduklarını da bildirdi.