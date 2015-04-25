Etüt Merkezleri, Öğrencileri TEOG’a Hazırlıyor

İzmit Belediyesi tarafından mahallelerde kurulan etüt merkezileri, öğrencileri 29-30 Nisan’da yapılacak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavına (TEOG) hazırlıyor.Belediyenin Eğitim ve Kültür Müdürlüğü sorumluluğundaki etüt merkezlerinde TEOG sınavı öncesi yoğun bir program içinde olunduğunu söyleyen yetkililer, “Halen 20 ayrı mahallede 37 sınıfta 2 binden fazla öğrenciye eğitimler veriliyor. Ücretsiz olan eğitimlerdeki amacımız öğrencilerin okul başarılarına katkı sağlamak. Önümüzdeki hafta özellikle ortaokul son sınıf öğrencileri için çok önemli olan TEOG sınavları var. Etüt merkezileri olarak öğrencilerin bu sınavdan en başarıyı elde etmelerini istiyoruz. Bunun için de özellikle bu hafta TEOG sınavlarına ağırlıklı bir program hazırladık. Başta testler olmak üzere çocukları sınava en iyi şekilde hazırlamak için yoğun bir çaba içindeyiz” dediler.Öğrenciler de etüt merkezlerinin büyük yararını gördüklerini belirtip, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ve emeği geçenlere teşekkür ettiler.