Dünya Çocuklarına Sıcak Karşılama

23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Eğlence Fuarı için dünya çocukları gruplar halinde Kocaeli’ye geliyor.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı için dünya çocukları gruplar halinde şehre geliyor. Bu gruplardan Moldovalı çocuklar evlerinde misafir olacakları Türkan Dereli İlkokulu öğrencileri tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Moldovalı çocukları okullarının girişinde çiçeklerle karşılayan çocuklar, sıcak ve içten görüntülerle Türk misafirperverliğini sergiledi.23-26 Nisan tarihlerinde Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı’nda sahne gösterisi sergileyecek Moldovalı çocuklar, Kocaeli’de bulundukları süre zarfında ailelerde misafir edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da şehirdeki birçok okuldan gönüllü ailelere misafir olmak için okullara götürülen dünya çocukları, burada arkadaşlık edecekleri Türk çocuklarla tanışıyor ve misafir edilecekleri ailelere teslim ediliyor.44 ülkeden bin 100 çocuğun katılacağı bu yılki 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği Eğitim ve Eğlence Fuarı’na katılacak ülkeler Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Endonezya, Estonya, Doğu Türkistan, Fas, Gürcistan, Acara Özerk Cumhuriyeti, Irak, İran, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kırım Özerk Cumhuriyeti, KKTC, Kosova, Letonya, Libya, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Moldova, Romanya, Rusya, Kuzey Osetya Alanya Özerk Cumhuriyeti, Adıge Cumhuriyeti, Tataristan, Başkurdistan Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, Sırbistan, Özgür Suriye, Swaziland, Türkmenistan, Ukrayna ve Yunanistan’dan oluşuyor.Dünya çocuklarının Türkiye çocuklarıyla uluslararası düzeyde bir etkinlikte bir araya gelerek 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı gönüllerince kutlayacağı fuarda ülkelerine ait folklorik gösterilerini de sergileyecek olan ülkelerden Tataristan, Endonezya, Ukrayna, Macaristan, Makedonya, Acaristan, Sırbistan, Slovakya grupları karşılanarak, ailelerin yanına yerleştirildi.