Çocuk Karate Turnuvası Kata Müsabakalarıyla Başladı

Minik karateciler geleceğin olimpiyat ve dünya şampiyonu olduklarının ilk sinyallerini verdi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği Eğitim ve Eğlence Fuarı, gerçekleştirdiği spor müsabakalarıyla göz dolduruyor. Şenliklerin ilk günü balkan barışına adeta güç katan Balkan Çocuklar Voleybol Turnuvası’nın ardından Cuma günü de Çocuk Karate Turnuvası’nın ilk etabı yapıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 8-14 yaş arasındaki 750 çocuğun katıldığı turnuva, geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarının Türkiye’den çıkacağının ilk sinyallerini verdi.Türkiye Karate Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirilen Çocuk Karate Turnuvası, Uluslararası İnterteks Fuarı içindeki 5 ayrı tatamide bayan - erkek takım kata mücadelesi ile başladı. Bu etapta minik karateciler üçer kişilik takımlar halinde mücadele verdi. Hayali dövüş anlamı taşıyan kata mücadelesinde sporcular senkronize hareketlerle beraber diğer takım arkadaşlarıyla bunkai adı verilen kata karate tekniklerini sergiledi. Bu mücadelede sporcuların performansı hakemler tarafından 5 puan üzerinden değerlendirildi.Kata mücadelesinde minik karateciler başarıyla göz doldurdu. Performansları ve disiplinleriyle dikkat çeken çocuk karateciler, geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarının Türkiye’den çıkacağını kanıtladı. Müsabakaların tamamlanmasının ardından madalya ve ödül törenine geçildi.