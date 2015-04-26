Çocuk Eğitim Ve Eğlence Fuarı Her Yaşa Hitap Ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çocuk Şenliği, Eğlence ve Eğitim Fuarı, 7’den 70’e herkesin eğlendiği bir yer haline geldi.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı, spor sahaları, etkinlik atölyeleri, gösteri ve şovlarıyla sadece çocuklara değil, anne ve babalarına da hitap ediyor. Hatta torunlarının elinden tutan dedeler, nineler bile fuarda çok eğleniyor. 23 Nisan’da başlayan ve ilk günden itibaren 88 bin ziyaretçiyle rekora koşan fuarda, 7’den 77’ye herkes kendinden bir şeyler buluyor. Çocuklarının, torunlarının elinden tutanlar, onlarla atölyelerde uçurtma yapıyor, boncuk diziyor, satranç oynuyor, kukla yapıyor. Büyük Sahne’deki gösterilerde ise coşku en üst düzeye çıkıyor.