Canlı Heykeller Miniklerin İlgilisini Çekiyor

Uluslararası Fuar Merkezi’ndeki Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nı ziyaret erden çocuklar, karşılaştıkları heykellerin canlı olduklarını öğrendiklerinde çok şaşırdılar.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nda canlı heykel ve kukla şovla büyük ilgi görüyor. Fuarın fuaye kısmında ziyaretçilerini karşılayan canlı heykelle çocukların büyük ilgisini çekti. Renkli kostümleri ve boyalı yüzleriyle gerçek bir heykelden farksız olan canlı heykellerin saatlerce aynı pozisyonda durması minik ziyaretçileri çok etkiledi. Heykellere dokunduklarında canlı olduklarını öğrenen çocukların şaşkınlıkları ise yüz ifadelerine yansıdı. Minik ziyaretçiler, heykellerle konuşabilmek, onlara dokunup fotoğraf çektirebilmek için adeta birbirleriyle yarıştılar.Eğlenceli atölyeler bölümünün girişinde ise çocuklar bu kez kukla şovlara davet edildiler. Müzik eşliğinde şarkılar söyleyerek kuklaları izleyen çocuklar, atölyelerde de kendi kuklalarını yapmanın heyecanını yaşadılar. Atöyle yetkilileri daha sonra kendi yapılan kuklaları üreticileri olan çocuklara hediye ederek onları mutlu ettiler.