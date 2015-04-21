Büyükşehirli İzciler Doğayı Yakından İnceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ve Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Bilgievleri’nde İzcilik projesi kapsamında düzenlenen izci kampları devam ediyor.Kartepe Pazarçayır İzci kampında gerçekleşen kampa Serdar Bilgi Evinden 30 izci ve Kağıtspor eğitimci izci liderlerinden Mustafa Özkar, Ayşat Atagün ve izci gönüllüleri katıldı. Kamp boyunca izcilere aidiyet, değerler eğitimi, ateş çeşitleri, teknik iz işaretleri, düğümler, okçuluk, çadır kurma, temel izcilik ve kampçılık bilgilerinin yanı sıra astronomi eğitimi verildi. Astronomi eğitimi alan izciler teleskopla gökyüzünde bulunan gezegen ve yıldızları gözlemlediler. İzciler ormanda topladıkları kayın, gürgen ve meşe ağaçlarının yaprakları mikroskopla inceleyip, hücre yapılarını inceleme fırsatı buldular.Gece Yürüyüşü yapan izciler gece ormanda yol alma, yabani hayvanlardan korunma ve doğada hayatta kalma konusunda bilgilendirildiler. Kağıtsporlu izciler, sınıf çalışmalarında öğrendikleri teorik bilgileri kampta pratiğe dönüştürerek verimli bir kamp geçirdiler. Kamp sorumlusu Mustafa Özkar kampta verilen eğitimlerin sosyal hayatta da izcilere faydalı olacağını, amaçlarının, dürüst, ahlaklı, kendine güvenen, hedefi ve idealleri olan, doğayı koruyan ve seven, milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmek olduğunu ifade etti.