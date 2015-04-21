Bilim Merkezi Haftanın 6 Günü Açık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılan Kocaeli Bilim Merkezi, haftanın altı günü ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığıyla yapılan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle açılan Kocaeli Bilim Merkezi’nin çalışma saatleri ve günleri belli oldu. Haftanın altı günü açık olacak Bilim Merkezi’ne ziyaretler ücretsiz olacak.“Bilen Gelsin Bilmeyen Gelsin” sloganıyla yola çıkan Kocaeli Bilim Merkezi açılış sonrası ilk ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Her yaştan Kocaelili’nin ilgi gösterdiği Bilim Merkezi, haftanın altı günü açık olacak. Pazartesi günleri kapalı olacak Bilim Merkezi, diğer günler 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Bilim Merkezi ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Kocaeli Bilim Merkezi’ne on ve üzeri sayıda gruplar halinde gelecek ziyaretçiler için randevu alınması gerekiyor.