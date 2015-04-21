“Bi Dünya Eğlence” İçin Geri Sayım Başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Bi Dünya Eğlence” sloganıyla hayata geçireceği 23 Nisan Çocuk Şenliği ve Eğlence Fuarı için geri sayım başladı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 44 ülkeden bin 100 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilecek olan 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı’nın kapılarını açmasına sayılı günler kaldı. 23 Nisan Perşembe günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde startı verilecek “Spor ve Sağlıklı Yaşam” temalı şenlik, birbirinden renkli etkinliklerle kutlanacak.SPORCU ANDI İLE BAŞLAYACAKKocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl Spor ve Sağlıklı Yaşam temasıyla yapılacak programı Büyük Sahne’de sporcu andının okunmasıyla başlayacak. Her branştan sporcu çocukların katılımıyla oluşan dev koro, 23 Nisan Perşembe Büyük Sahne’de sporcu andı okuyacak.NANE LİMON EĞLENDİRECEKKocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı kapsamında ilk gün Büyük Sahne’de saat 13.00’te Kasel Minimal Müzik Konseri, ardından Misafir Ülke Gösterileri yapılacak. Saat 14.00’te başlayacak açılış programın ve Sporcu Andı’ndan sonra akşam saat 18.00’de Nane Limon gösterisi sahne alacak. Nane Limon çizgi filminin karakterleri, Büyük Sahne’de muhteşem bir gösteri ile çocuklarla buluşacak.MİSAFİR ÜLKE ÇOCUKLARI HÜNERLERİNİ SERGİLEYECEKLERKocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı kapsamında 44 farklı ülkeden şehrimize gelen 1.100 çocuğun kendi kültürlerini folklorik bir kareografi ile anlatacağı muhteşem Gala Gösterisi ise 24 Nisan Cuma günü saat 15.00’te yine Büyük Sahne’de olacak. Aynı gün saat 18.00’de ise Peking Acrobats grubu, akrobasi gösterileriyle sahnede olacak.KARİZMA SOV İLE BASKETBOLU FARKLI İZLETTİRECEKFuarın 3. gününde Büyük Sahne’de etkinlikler hız kesmeden devam edecek. 25 Nisan Cumartesi günü saat 14.00‘te sahne alacak olan Karizma Şov ile seyirciler harika bir basketbol şov izleyecek. Kurulacak düzenekler ile sporcuların metrelerce yükseğe sıçrayarak yapacağı smaç şov beğeni toplayacak.ANADOLU ATEŞİ KIVILCIM İLE HARİKA BİR GÖSTERİBüyük Sahne etkinlikleri 25 Nisan Cumartesi saat 18.00‘de Anadolu Ateşi Kıvılcım ile devam edecek. Anadolu Ateşi Kıvılcım şov, birbirinden yetenekli çocukların sahnede performansları ile izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacak.SUPER CHİLDREN SİRKİ26 Nisan Pazar günü saat 15.00‘te Büyük Sahne’de Super Children Sirki tarafından gösteri düzenlenecek. Çocuklardan oluşan sirk, büyüleyici bir gösteriyle izleyicilerle buluşacakSON GÖSTERİ AREF VE SİHİRLİ DÜNYASIKocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği, Eğitim ve Eğlence Fuarı’nın son günü 26 Nisan Pazar saat 18.00’de sahnelenecek Aref ve Sihirli Dünyası programı ile fuar perde kapatacak. Yetenek Sizsiniz programıyla tüm Türkiye’de ün kazanan Aref Ghafouri’nin sihirli dünyası büyük ilgi çekecek.