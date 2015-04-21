Başkan Üzülmez’den Umreden Dönen Meclis Üyesine Ziyaret

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, umreden dönen Kartepe Belediyesi meclis üyesi Mehmet Akif Polat ve dedesi Abdulbari Polat’ı evinde ziyaret etti.Umre ziyaretini gerçekleştirdikten sonra yurda dönen Kartepe Belediye Meclis Üyesi Mehmet Akif Polat ve dedesi Abdullah Polatı’ı, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez evlerinde ziyaret etti. Başkan Üzülmez kutsal topraklarda umre vazifesini yerine getiren meclis üyesi Polat ve dedesi ile sohbet ederek yaşadıkları duyguları paylaştı.Umreden dönen dede ve torununu ziyaret eden Başkan Üzülmez’e, Fatih Sultan Mehmet Mahalle Muhtarı Selami Tarakçı da eşlik etti. Kartepe Belediyesi meclis üyesi Mehmet Akif Polat ve dedesi Abdulbari Polat’a, “Allah Kabul Etsin” dileklerinde bulunan Başkan Üzülmez, ikram edilen zemzemden içip hurmadan yiyerek hemşerileri ile sohbet etti. Kutsal topraklarda yaşadıkları manevi hazzı paylaşan ve hatıralarını dinlediği dede ve torununun sağlıklı şekilde evlerine ve ailelerine kavuşmalarından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Üzülmez, “Allah herkese o kutsal topraklara giderek oradaki manevi hazzı yaşamayı nasip etsin” dedi.