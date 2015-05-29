Başkan Üzülmez, TÜBİTAK Bilim Fuarı Açılışında

Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK arasında imzalanan Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında Kartepe’de düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın açılışını Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez yaptı.Eğitime ve eğitim kurumlarına verdiği destek ile tanınan Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Fevziye Tezcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Fuarı’na katılan eğitimci ve öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Başkan Üzülmez ile birlikte Kartepe Kaymakamı Ayhan Durmuş, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı Muhammed Seven, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Çakır, Kartepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Sami Demirci, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.Proje yürütücüsü Orhan Türkoğlu tarafından düzenlenen yaklaşık 30 projenin yer aldığı fuar açılışında Okul Müdürü Metin Yalaz, “Bilim Fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metodlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu amaç doğrultusunda bilim fuarında, bilginin üretilmesi ve pazarlanması, toplumun gelişmişlik düzeyinin en önemli kriteri haline gelmektedir. Fuara katkı veren ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in de aralarında bulunduğu konuklar projelerin sergilendiği standları tek tek gezerek, öğrencilerden yaptıkları projeler hakkında bilgiler aldılar. Başkan Üzülmez, geleceğin teminatı olan gençlerin yaptıkları değişik proje fikirlerinden etkilendiğini belirterek, “TÜBİTAK Fuarı’nda sergiledikleri projelerle başarılar elde eden Fevziye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerini kutluyorum” dedi.