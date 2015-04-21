Başkan Üzülmez Nikah Kıydı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, hafta sonu Kartepeli gençlerin nikahlarına katıldı.Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, bir ömür birlikteliğe evet diyen Kartepeliler’in nikahlarını kıydı. Hafta sonu Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleşen nikah törenine katılan Başkan Üzülmez, yeni evlenen çiftlerin mutluluklarına ortak oldu. Genç çiftlerin nikahlarını kıyan Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, çiftlere bir ömür boyu mutluluklar diledi.