Başkan Toltar’dan Yoğun Hafta Sonu Mesaisi

Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar hafta sonu düzenlenen programlarda vatandaşları yalnız bırakmadı.Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, hafta sonu düzenlenen düğün ve açılışlara katıldı. Düğünler ve çeşitli organizasyonlarla oldukça yoğun bir hafta sonu geçiren Belediye Başkanı Ali Toltar, tüm etkinliklere katılarak Dilovası halkının yanında oluyor. Bu kapsamda önce yeni dünya evine giren bir çiftin nikahını kıyarak genç çiftlere mutluluklar dileyen Başkan Toltar daha sonra da ilçede yeni hizmete giren bir işyerinin açılışını gerçekleştirerek bol kazanç temennisinde bulundu. Belediye Başkanı Ali Toltar’a açılış ve düğün programlarında, meclis üyeleri de eşlik etti.