Başkan Karaosmanoğlu’ndan Seri Ziyaretler

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze’de STK ziyaretlerinde bulundu.Halkla bütünleşerek kenti yönetme noktasında örnek faaliyetler gösteren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze’de bir dizi seri ziyaretler gerçekleştirdi. İlk olarak İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) Gebze Şubesi’ni daha sonra Trabzonlular Derneği’nin düzenlediği festivalin alanını ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, Gebze Erbakan Vakfı’na da misafir oldu. İstişare ve sosyal konuları içeren ziyaretlerde, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve AK Parti Gebze İlçe Başkanı Hasan Soba, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na eşlik ettiler.İnsanı Yardım Vakfı’nın Gebze Şubesi’nin hizmete alınması, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve çok sayıdaki davetlinin katılımıyla gerçekleşti.İHH’nın Gebze Temsilcisi Turgut Veyisoğlu’nun açılış konuşmasıyla gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Her fırsatı hayra çevireceğiz. İmkanlarımızı fırsata çevireceğiz ki, hayır anahtarı olalım. İnsanlık ve şehrimiz üzerinde sorumluluklarımız, Allahımız’ın bize verdiği görevler ve ödevler var. Bir Müslüman ve insan olarak kendi halkına zulmedenlere karşı sorumluluğumuz vardır. Nerede kanayan yara varsa bizler merhem olacağız. Emin ve güvenilir el ve yaraya çare olan kurum olarak İHH insanlığa hizmet etmektedir. Halkımız yardımseverdir ve acıyı paylaşır” dedi.Gebze Trabzonlular Derneğinin kent meydanındaki festival alanını da ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, yerel ürünler satan esnaflara da işlerinde bereketler diledi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ile birlikte kurulan stantları tek tek gezen Başkan Karaosmanoğlu, vatandaşla da yakından ilgilenirken, esnafın ikramlarının da tadına baktı. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu tür gerçekleştirilen festivallerin kent kültürüne katkı sağladığını söyleyerek festivalin başarılı geçmesini diledi.Ziyaretlerine Erbakan Vakfının Gebze Şubesiyle devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, burada vakıf yönetimiyle bir araya geldi. Erbakan Vakfı Gebze Şubesi’nin Başkanı Engin Kılıç tarafından karşılanan Başkan Karaosmanoğlu, Prof. Dr Necmettin Erbakan’la kişisel yaşadığı hatıralardan örnekler verdi. Erbakan’ın siyasi tarihin çok önemli isimlerden birisi olduğunun altını çizen Başkan Karaosmanoğlu, onu her zaman hayırla yâd ettiklerini sözlerine ekledi.