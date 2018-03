Başkan: Hepimiz Aynı Geminin İçindeyiz”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Gebze, Çayırova ve Darıca Cem Evi derneklerinin başkanlarıyla bir araya geldi.Şehrimizde yaşayan her insana eşit hizmet üretmek için yola çıktıkları söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, bu amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Gebze Ulaştepe Cem Evi Derneği Başkanı Teslim Yıldız, Darıca Cem Evi Derneği Başkanı Şeref Arslan ve Çayırova Cem Evi Derneği Başkanı Halil İbrahim Aras’ı makamında misafir eden Başkan Karaosmanoğlu, dernek başkanlarından Cem Evlerinin son durumu hakkında bilgi aldı. Başkan İbrahim Karaosmanoğlu, “Sosyal projeler üreten ve kamu yararına hizmet veren derneklerin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Halkımıza hizmet eden her kesime ve her derneğe kapımız sonuna kadar açıktır. Ülkemizin birliği ve kardeşliği açısından derneklerimize önemli görevler düşüyor. Çünkü hepimiz aynı geminin içindeyiz. Gelecek nesillere kültürümüzü ve inancımızı aktarmamız gerekiyor” dedi.Gebze, Çayırova ve Darıca Cem Evlerinin dernek başkanlarıyla olan görüşmesinde Alevi halkımıza dönük hizmetlerin ve desteklerin devam edeceğini söyleyen Başkan Karaosmanoğlu, “Bizim yerel yönetimlerdeki temel anlayışımız eşit ve kaliteli hizmettir. Bu amaçla tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Halkımızın arzu ettiği hizmetleri üreterek yaşamlarına değer katmak tek hedefimizdir” dedi.Görüşmede Büyükşehir Belediyesi Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyaz da hazır bulundu.