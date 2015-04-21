Başkan Doğan Geride Kalan 1 Yılın Hesabını Verdi

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, yerel seçimlerin ardından geçen 1 yıllık sürede yapılan hizmetlerin hesabını verdi.İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, 30 Mart Yerel seçimlerinin ardından geçen 1 yıllık hizmet süresi içerisinde yapılan hizmetlerle ilgili Cumhuriyet Parkı’nda bulunan Medya Evi’nde basın mensupları ile buluştu. Bugüne kadar yaptıkları çalışmaları ve bundan sonraki süreçte yapılacak hizmetleri anlatan Başkan Doğan, en önemli çalışmalarının borçsuz ve örnek bir belediye haline gelmek olduğunu belirtti. Tüm belediyelerin en büyük sorunu olan SGK ve vergi borçlarını sıfırlamak için çalışma başlattıklarını kaydeden Başkan Doğan, SGK ve vergi borçlarının ödenmesiyle İzmit Belediyesi’nin Türkiye’de örnek olacağını kaydetti.Siyasetti insana hizmet yolu olarak gördüklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Yeni Türkiye hedefimiz Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız tarafından çizildi. Bu hedefi küçük ölçekte belediyeler olarak bizler yerelde oluşturmaya çalışıyoruz. Biz İzmit Belediyesi olarak ‘Yeni İzmit’ sloganı 6 yıl önce ortaya koyduk ve bu doğrultuda çalışmaya başladık. Biz Yeni Türkiye’nin Yeni İzmit’i için 6 yıl önce çalışmaya başladık. 2009 yılında ortaya attığımız projeler ile bir marka şehir İzmit hedefinin, dünyada yeni bir markanın doğuşunun adımlarıydı. Biz bu yürüyüşü devam ettirirken tüm paydaşlarımızdan, çalışma arkadaşlarımızdan güç alıyoruz. En büyük gücü ise halkımızdan alıyoruz” dedi.Yeni İzmit hedefi kapsamında yapılan çalışmaların etkilerinin 50 yıl sonra daha net görülebileceğini belirten Başkan Doğan, “Biz Allah’a şükrediyor, halkımıza bize güvendiği için teşekkür ediyoruz. Halkımız arkamızda olmasaydı rant çeteleriyle, belediyenin hak ve hukukuna saldıranlarla mücadele edemezdik. 2009 yılında seçimi kazandıklarında ilk olarak ‘Para problemini nasıl çözeceksiniz?’ diye sordular. Ben bizim para problemimiz yok dedim. O günden beri para sorunu ile ilgili hiçbir şey konuşmadım. Bugün işçisine, sendikasına, esnafına, müteahhidine borcu olmayan bir belediyeyiz. Şirketlerinin bir TL SGK ve devlet borcu olmayan bir belediyeyiz. Belediyeye bir fatura girdiğinde en az 20 gün içinde ödeyen bir belediyeyiz” şeklinde konuştu.İzmit Belediyesi’ne ait SGK ve vergi borçlarını sıfırlamak için çalışma başlattıklarını da belirten İzmit Belediye Başkanı Doğan, “Hedefimiz örnek şekilde vergi ve SGK borçlarını ödeyen bir belediye olmak. İnandık başaracağız. Biz parayı harcarken asla hedeflerimizden şaşmıyoruz. İnsan odaklı bir belediyeyiz. İnsana odaklı hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Her kesime yönelik hizmet yaptık. Çocuklarımıza, kadınlarımıza, emeklilerimize, toplumumuza yönelik çalışmalar yaptık. Çevreye önem verdik. Kaçak yapılara asla izin vermedik. En zengin fabrikatöründen, partiye yakın olanına kadar hiç kimsenin kaçak yapısına izin vermedik. Seçime 3 ay kala siyasi risk alarak kaçak yapıları yıktık” dedi.