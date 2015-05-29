Başkan Baran Şampiyonu Ağırladı

Türkiye genelinde katıldığı turnuvalarda büyük başarılar kazanan şampiyon güreşçi İsmail Çırak, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı ziyaret etti.Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, kentin son zamanlarda yetiştirdiği başarılı güreşçilerden biri olan İsmail Çırak’ı makamında ağırladı. Ziyarette İsmail Çırak, güreş sporuna ciddi destekler sağlayan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür etti. İsmail Çırak’ın bugünlere gelmesinde ki önemli pay sahibi olan Gireş Hocası Veysel Şirin’de gerçekleşen ziyarette yerini aldı. Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti tekrar ifade eden Başkan Baran ise, “Belediye olarak spora destek vermeye devam ediyoruz. Verilen desteklerin en güzel meyveleri bunlardır. Ülkemizi temsil edecek olan İsmail kardeşimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.