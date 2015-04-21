Başiskele Fakülte Caddesi Yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele Fakülte caddesinde yenileme çalışması yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler kentteki yollarda devam ettirdiği çalışmalar kapsamında Başiskele Vezirçiftliği Fakülte caddesi yenilendi.Fakülte caddesinde yapılan çalışmalarda ilk olarak asfalt kazıma işlemi ile zemin düzeltildi. Bin 200 metre uzunluğundaki caddenin ağır trafik yüküne dayanması için yola beton temel atılıp üzeri asfalt kaplandı. Caddedeki yürüyüş yolunda 2 bin 400 metre bordür ve kaldırım çalışması yapılarak tümüyle modern bir hale getirildi.