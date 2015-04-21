5. Frank’a Büyük İlgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, ‘’5. Frank’’ oyunuyla izleyenler tarafından büyük ilgi görüyor.İsviçreli ünlü yazar Friedrich Josef Dürrenmatt’ın kaleme aldığı, Tahsin Saraç’ın dilimize kazandırdığı, bu yıl ‘En İyi Yönetmen Ödülü’ ile Afife Jale Ödülü’ne layık görülen- Ümit Aydoğdu’nun yönettiği “5. Frank” oyunu beğeni topladı.Oyunda, şiddet ve dolandırıcılık yoluyla iki yüzyıl boyunca haksız kazanç sağlayan Frank ailesinin işlerinin 5. Frank döneminde aniden karışması ve yönetimdekilerin mevcut düzeni devam ettirmek uğruna içine düştükleri trajikomik durum konu aldı. Arzu Bigat Baril’in yönetmen yardımcılığı görevini üstlendiği, dekor ve kostüm tasarımı Barış Dinçel, koreografisi İlyas Odman, besteleri Oktay Köseoğlu, ışık tasarımı ise Cafer Yiğiter imzası taşıyan oyunda Şehir Tiyatroları sanatçılarından Ahmet Yaşar Özveri, Betül Akgün, Esra Bezen Bilgin, Fatih Sevdi, Ufuk Aşar, Zuhal Erkaya, Selim Taylan Ertuğrul, Zeynep Özan, Ahsen Gül Ever, Cemal Aldıç, Seçil Mutlu, Tekin Ezgütekin, Ferdi Yıldız, Volkan Dinç, Işık Öztorun, Pınar Ünsal ve Aytek Mete Elgün rol aldı.