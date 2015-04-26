"21. Yüzyılda Peygamberi Anlamak" Konferansı Dilovası’nda Yapıldı

Gazeteci-Yazar Ramazan Kayan, Dilovası’nda “21. Yüzyılda Peygamber’i anlamak” konulu bir konferans verdi.Dilovası Belediyesi, İlim Yayma Cemiyeti Dilovası Şubesi ve Dilovası İmam Hatip Mezunları ve Mensupları Derneği ortaklaşa olarak “21. Yüzyılda Peygamberi Anlamak” konulu bir konferans düzenledi. Gazeteci-Yazar Ramazan Kayan’ın konuşmacı olduğu konferansa Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Dilovası İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program öğrencilerin Hz. Muhammed (S.A.V.)’nin hayatından kesitleri anlatan şiir ve ezgiler okuması ile devam etti.Hz. Muhammed(S.A.V.)’nin hayatının ve güzel ahlakının tüm insanlara örnek ve model olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar, “Rabbimiz Hz. Peygamberimizi müminlere ve tüm insanlığa örnek alınsın diye göndermiştir. O tüm âlemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bizler de bu hafta özünde güzel ahlak, doğruluk ve sevgi olan, bütün insanların mutluluğunu esas alan İslam’ın evrensel ve çağlar üstü mesajını bize ulaştıran Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) bütün insanlığa kucak açarak, doğruluk ve güzel ahlakın en iyi örneğini kendi hayatıyla göstermiştir. Bizde hayatımıza ve çalışmalarımız da Peygamber Efendimizi örnek almalı ve onun yolunda yürümeliyiz” dedi.Başkan Toltar’ın ardından konferansa başlayan Gazeteci-Yazar Ramazan Kayan, Peygamberi Anmak mı Anlamak mı?” üst başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Kayan, “Hayatın çevresinde değil, ekseninde bir Muhammed lazım. Hayatı teğet geçen, hayatı ıskalayan bir Muhammed değil, hayatın akışını belirleyen hayatın ana dinamiklerini inşa eden bir Peygamber lazım. Herkesin şu soruyu sorması lazım ‘Hz. Muhammed hayatımızın neresinde, ne kadar içinde ne kadar merkezinde?’ Muhammed aynasında kendi gerçekliğimiz ile yüzleşmemiz gerekmektedir. Hz. Muhammed hayatın ta kendisidir. Hz. Muhammed’siz hayatlar boştur, batıldır. Hayalimizdeki Muhammed kurtarıcı olmayacaktır, hayatımızdaki Muhammed kurtarıcı olacaktır” ifadelerini kullandı.